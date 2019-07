Video zeigt tödliche Heli-Kollision mit Flugzeug

Nach dem Zusammenstoß eines Kleinflugzeugs und eines Helikopters über dem Rutor-Gletscher im norditalienischen Skigebiet La Thuile im Aostatal haben die Einsatzkräfte des Nationalen Berg- und Höhlenrettungskorps (CNSAS) jetzt Videoaufnahmen des Crashes veröffentlicht. Diese stammen von zwei Kameras, mit denen die Opfer ihren Flug gefilmt hatten.

Aufnahmen zeigen Crash

An dem Tag herrschte Kaiserwetter, doch das Alpenidyll, das am Anfang des Videos zu sehen ist, verwandelt sich binnen Sekundenbruchteilen in einen Alptraum: Plötzlich fliegen überall Trümmer durch die Luft, kurz darauf wird das Bild schwarz. Als wieder Licht auf die Linse trifft befindet sich die Kamera in freien Fall. Immer wieder ist der zerstörte Hubschrauber zu sehen.

Eine zweite Perspektive zeigt den Crash aus der Sicht des Heli-Piloten. Ohne Vorwarnung bohrt sich plötzlich ein Teil des Fliegers von rechts durch die Wand des Cockpits:

Von neun Opfern überlebten nur zwei

Die Kameras wurden laut italienischen Medien erst Monate nach der tödlichen Kollision am 25. Jänner 2019, die sieben Menschen das Leben kostete, in der Umgebung der Absturzstelle gefunden.

Von den insgesamt neun Opfern hatten nur zwei den Crash überlebt. Das Kleinflugzeug war im französischen Skiort Megève gestartet, ohne vorher einen Flugplan anzugeben. Über dem Gletscher kollidierte es mit einem Hubschrauber eines privaten Dienstleisters, der gerade mehrere deutsche Touristen zum Heliskiing in die Berge brachte.

Rettungseinsatz auf 2.600 Metern Seehöhe

Während fünf der Toten noch am selben Tag geborgen werden konnten, galten zwei an Bord des Flugzeugs befindliche Flugschüler als vermisst. Ihre Leichen wurden erst am nächsten Tag gefunden, da die Suchaktion auf über 2.600 Metern Seehöhe wegen der einbrechenden Dunkelheit unterbrochen werden musste.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rcp)