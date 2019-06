Video zeigt Hagel-Inferno in Bayern

"Meine Fresse, Freunde...", kommentiert der deutsche Meteorologe Kai Zorn ein Video, das ihm zufolge von einem Freund am Ammersee in Bayern aufgenommen wurde. Die Aufnahmen haben es tatsächlich in sich.

Zunächst ist der See ruhig, es ist zwar bewölkt, aber Regen ist kaum sichtbar. Von einem Augenblick auf den anderen bricht plötzlich ein Hagel-Unwetter los.

Innerhalb von Sekunden ist die grüne Wiese über und über mit Hagelkörnern bedeckt. Auf der Wasseroberfläche des Sees sind Tausende von Einschlägen des Hagel-Bombardements zu sehen.

"Macht alle Schotten dicht, holt die Kinder rein, räumt die Autos in die Garagen", rät der Wetter-Experte seinen Facebook-Followern.



