Video zeigt gewaltigen Erdrutsch in China

Mindestens 61 Tote ist die bisherige Bilanz der heftigen Regenfälle und Überschwemmungen in zentral- und Südchina. Rund 350.000 Menschen mussten evakuiert werden, da gewaltige Erdrutsche wie jener im Video ganze Dörfer überschwemmen. Die Schäden gehen bereits in die Milliarden.

Der Katrastrophenschutz in China warnt, dass auch die nächsten Tage in den betroffenen Regionen starke Niederschläge vorhergesagt werden. Die Zentralregierung in Peking versprach rasche Hilfe. Der Norden Chinas leidet dagegen unter Trockenheit, hier hat es tagelang nicht geregnet.

(ap)