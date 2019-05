Harry-Potter-Serie wird um vier Bücher erweitert

Anfangs sagte die britische Fantasy-Autorin J. K. Rowling (53), dass nur sieben Harry-Potter-Bücher geplant seien. Offenbar hat sie jedoch mehr zu erzählen, was den jungen Zauberer betrifft.

Umfrage Sind Sie ein "Harry Potter"-Fan? Ja, ich bin ein riesiger Potter-Fan!

Ja, die Reihe ist ganz gut.

Es geht so.

Nein, ich finde "Harry Potter" doof.

Keine Ahnung. Mich haben weder die Bücher noch die Filme je interessiert.

Vier neue E-Books



Nach dem Drehbuch zu "Phantastische Tierwesen", gewissermaßen der Vorgeschichte zu Harry Potter, legt sie nun neues Material nach.

Über ihr Online-Portal "Pottermore" kündigte die Autorin an, weitere Bücher in petto zu haben. Dabei handelt es sich um Sachbücher in E-Book-Form, die sich den Fächern des Hogwarts-Lehrplans widmen. Sie nennen sich demnach "Verteidigung gegen die dunklen Künste", "Zaubertränke", "Astronomie" und "Pflege magischer Geschöpfe".

Notizen, Manuskripte und Skizzen



"Wir denken, dass Wahrheit und Mythos heute leicht zu unterscheiden sind, aber magische Wesen und die Geschichte um sie herum faszinieren uns weiterhin - und sie sind für die Harry-Potter-Geschichten genauso zentral wie Harry, Hermine und Ron", sagt das Portal gegenüber dem britischen "Guardian".

Laut "Pottermore" enthalten die vier Kurzbücher auch Notizen, Manuskripte und Skizzen. Diesen Sommer sollen sie auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch erscheinen.

Die Bilder des Tages >>>



Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)