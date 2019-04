Vier weitere Festnahmen nach AUA-Überfall

Rund zwei Wochen nach dem spektakulären Überfall auf ein Flugzeug der Austrian Airlines, vermeldet die Polizei die Festnahme von vier Verdächtigen. Die Männer zwischen 25 und 38 Jahren sollen am Millionen-Coup am Flughafen in Tirana beteiligt gewesen sein. Ihnen werden laut ORF-Informationen bewaffneter Raub und illegaler Waffenbesitz zur Last gelegt. Nach bisher vier Festnahmen, sind nun acht Tatverdächtige in Haft.

Beim Überfall auf die Maschine wurden mehrere Millionen Euro erbeutet, die nach Wien gebracht hätten werden sollen. Im Zuge der Tatbegehung wurde ein Verdächtiger im Zuge eines Schusswechsels mit der Flughafenpolizei tödlich verletzt. Die Komplizen des getöteten Mannes konnten zunächst mit der Beute fliehen.

