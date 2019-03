Ermittlungen nach Explosion in Stockholm

In einem Industriegebiet in Stockholm ist es am Mittwoch zu einer Explosion gekommen. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, berichten örtliche Medien.

Wie die Stockholmer Polizei mitteilte, mussten fünf Leute medizinisch versorgt worden, zwei von ihnen wurden mit kleineren Verletzungen in ein Spital gebracht.

Vor einem Lokal im Stadtteil Vinsta rund 15 Kilometer nordwestlich vom Zentrum der schwedischen Hauptstadt war es in der Nacht zu einer Detonation gekommen.

Hotel und Autos beschädigt

Dabei waren unter anderem Fenster zu Bruch gegangen und die Außenfassade eines Hotels sowie Autos beschädigt. Die Polizei geht von einer Straftat aus.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Festgenommen wurde bisher noch niemand.

(wil)