Von der Leyen will neue Asylregeln für Europa

Die mit einer knappen Mehrheit gewählte Kommissionspräsidentin der EU, Ursula von der Leyen, strebt eine Neuregelung der Dublin-Richtlinien an. Diese kümmert sich sich um die Verteilung von Asylwerbern in Europa.

Umfrage Ursula von der Leyen will die Dublin-Regelungen reformieren. Was halten Sie davon? Guter und notwendiger Schritt.

Naja, ich weiß nicht so recht.

Halte ich für keine gute Idee.

Laut der deutschen "Bild"-Zeitung spricht sich von der Leyen für eine Reform aus, um eine Entlastung für die am meisten betroffenen Länder zu schaffen und somit für mehr Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen.

Hilfe für Länder mit größtem Zustrom

"Ich habe nie wirklich verstanden, warum Dublin mit der einfachen Gleichung begann: Wo ein Migrant zuerst europäischen Boden betritt, muss er oder sie bleiben“, sagte von der Leyen. Europa könne nur dann stabile Außengrenzen haben, wenn den Ländern, die dem größten Zustrom ausgesetzt sind, geholfen werde.

Die aktuellen Dublin-Richtlinien sehen vor, dass Geflüchtete ihren Asylantrag in jenem EU-Land stellen müssen, in dem sie europäischen Boden betreten. Davon betroffen sind in erster Linie Griechenland und Italien.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)