So könnte Notre-Dame in Zukunft aussehen

Rund drei Wochen nach dem verheerenden Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris tauchen vermehrt, teils skurrile, Möglichkeiten für die Renovierung der Kirche auf. Architekten aus aller Welt haben Vorstellungen und Ideen für die Renovierung des Pariser Wahrzeichens und diese auch veröffentlicht.

Umfrage Der Vatikan wird sich finanziell nicht an den Kosten für die Renovierung von Notre-Dame betreiligen. Das finden Sie...? Durchaus in Ordnung. Es ist ja ohnehin schon unglaublich viel Geld gespendet worden.

Ein bisschen seltsam. Es muss ja keine Unsumme sein, aber symbolisch sollte der Heilige Stuhl schon einen Beitrag spenden.

Skandalös. Der Vatikan sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall etwas spenden. Besser mehr als wenig.

Einige dieser Vorschläge können getrost als kurios bezeichnet werden. So sieht ein Entwurf etwa vor, im oberen Bereich der Kathedrale einen begwehbaren Indoor-Park zu errichten. Ein anderer Architekt möchte sich ein Beispiel an den ehemaligen Zwillingstürmen in New York nehmen. Auch das Wiener Architektur-Büro "Who Cares" hat sein Konzept für eine mögliche Renovierung bereits veröffentlicht.

Einige der Ideen, Notre-Dame in Zukunft zu gestalten, sind im obigen Video zusammengefasst.



