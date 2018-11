16-jähriger Bursch von Mitschüler (14) erwürgt

Am Dienstag wurde der 16-jährige Jona von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Er war nicht von der Schule nach Hause gekommen. Am Mittwochabend wurde die Leiche des Burschen in einem Wald in Wenden im Sauerland, nicht unweit seiner Schule, gefunden.

Während die Polizei erst noch im Dunkeln tappte, gab sie am Donnerstagabend bei einer Pressekonferenz bekannt, dass ein 14-jähriger Mitschüler gestand, seinen Klassenkameraden erwürgt zu haben.

Wie die Ermittler weiter schildern, habe der Beschuldigte sich zunächst selbst beim Polizeipräsidium als Zeuge gemeldet und seine Sorge ausgedrückt – wohl um keinen Verdacht zu wecken. Bei einer zweiten Vernehmung soll sich der Deutsche allerdings in Widersprüche verstrickt haben – bis er schließlich gestand, Jona mit bloßen Händen erwürgt zu haben.

Beziehungsdrama

Das Motiv: die beiden standen "in einer Beziehung zueinander". Die beiden Burschen hatten einen Streit, bei der Aussprache am Dienstag nach der Schule kam es zu der tragischen Tat. Der 14-Jährige sei so verärgert gewesen, dass er tätlich wurde.

Laut Gerichtsmedizinern habe sich der 16-Jährige gewährt, sei seinem Gegenüber aber körperlich unterlegen. Dem 14-Jährigen drohen nun bis zu zehn Jahre Gefängnis. Ihm wird Totschlag vorgeworfen.

