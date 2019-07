Waldbrand sorgt für Chaos auf Festival in Kroatien

Auf Zrce vor der kroatischen Küste ist ein Feuer ausgebrochen. Wie der "Mirror" schreibt, soll es sich um einen Waldbrand in der Nähe des derzeit stattfindenden "Fresh Island Festivals" handeln. Tausende seien evakuiert worden.

Festival unterbrochen



Es soll Chaos herrschen, schreibt eine Userin zu einem Post der Organisatoren auf Facebook: "Wir haben Personen in gelben Westen gefragt, was wir tun sollten, und sie hatten keine Ahnung." Sie wollen nur weg und suchen nach einer Lösung.

A large forest fire is burning near Croatia's Zrce Beach, where the Fresh Island music festival was underway..#FyreFest #fyrefestival #FreshIsland #FreshIsland2019 pic.twitter.com/2ERP3ElKs5