Wegen Gebäck: Mutter wird Baby weggenommen

Weniger als eine Woche später, nachdem Baby Carter das Licht der Welt erblickte, ist die junge Familie endlich wieder glücklich vereint.

Umfrage Haben Sie Kinder? Ich habe ein Kind.

Ich habe mehrere Kinder.

Ich habe (noch) keine Kinder.

Kinder? Bloß nicht.

Doch dafür mussten Elizabeth Dominguez und ihre Familie erst Schlimmes durchmachen. Denn gleich nach der Geburt wurde der jungen Frau ihr Neugeborenes weggenommen. Der Grund: ein zuvor standardmäßig durchgeführt Drogentest brachte ein positives Ergebnis.

"Ich nehme keine Drogen"

"Das war der absolute Albtraum für mich. Ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen", erinnert sich die beschuldigte Frau gegenüber der "New York Post": "Ich sagte ihnen immer wieder: 'Das ist unmöglich. Ich nehme keine Drogen."

Sofort wurde Baby Carter im Krankenhaus ebenfalls auf Drogen untersucht und für 24 Stunden unter Beobachtung gestellt. Elizabeth Dominguez gegenüber erklärten die Angestellten, dass sie verpflichtet seien, den Kinderschutz zu alarmieren.

Kinder erhielten Besuch von Polizei

In Folge wurde aber nicht nur die verdächtige Mama von der Polizei befragt, sondern auch ihre zwei Kinder in der Schule. "Ich fühlte mich schuldig, obwohl ich unschuldig war", so Elizabeth Dominguez weiter.

Erst ein weiterer Urintest konnte Licht in die Affäre bringen: Durch die in Mohnsamen enthaltenen geringen Konzentrationen von Opiaten hatten den Drogentest, der genau darauf testete, ausschlagen lassen. Den Mohn-Bagel hatte die da noch schwangere Frau kurz vor ihrem Trip ins Krankenhaus verdrückt.

Ihre Erfahrung möchte die New Yorkerin nun mit anderen Frauen teilen, damit diese nicht dasselbe durchmachen müssen. "Ich liebte die Bagels", erklärt Elizabeth Dominguez. "Nun ist mir die Lust darauf aber vergangen."

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rcp/red)