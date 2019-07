Weißer Hai schnappt Anglern den Fisch weg

Wie ein Video auf Instagram zeigt, schoss der Raubfisch aus dem Wasser und schlug mit der Schwanzflosse gegen das Boot.

Passiert ist diese überraschende Begegnung an der Küste von Massachusetts am Samstag. Kapitän Marc Costa von Columbia Sportfishing machte mit einer Familie in Cape Cod Bay einen Angelausflug, als sich der Hai den Barsch von der Angel schnappte.

"Er hat das Boot tatsächlich mit dem Schwanz geschlagen", erzählt der Kapitän im Gespräch mit "MassLive" "Wir sind gerade rausgefahren und haben zwei Fische angeln lassen. Das Tier kam hoch und packte den Fisch und machte dann einen kreisförmigen Sprung, um wieder ins Wasser zu kommen und zu verschwinden. Es war ziemlich cool."

Die Familie ist mit einem Schrecken davon gekommen. Laut Costa sei der Hai sei mit der einen Hälfte des Barschs in den Fluten verschwunden.

In den Gewässern vor Cape Cod werden ständig Haie gesichtet, doch nicht alle Begegnungen gehen so glimpflich aus. Letztes Jahr starb ein Mann nach einer Hai-Attacke. Ein weiterer wurde schwer verletzt.

