Das ist die steilste Straße der Welt

Die steilste Straße der Welt befindet sich in Wales. Wie das Guiness-Buch der Rekorde am Mittwoch mitteilte, knackte die Ffordd Pen Llech in Harlech den Rekord. Diesen hatte bislang die neuseeländische Stadt Dunedin inne.

Die dortige Baldwin Street kam auf "nur" 35 Prozent Gefälle, der neue Spitzenreiter kommt auf exakte 37, 45 Prozent Neigung im steilsten Abschnitt. Dieser erstreckt sich über zehn Meter. Die Bewohner der Stadt selbst meldeten ihre Straße zum Rekordversuch an.

Bekanntheitsgrad steigt

Ein Bewohner habe den Verdacht geäußert, dass es sich bei der Ffordd Pen Llech um die steilste Straße der Welt handeln könne, als sein Auto trotz angezogener Handbremse die Straße hinuntergerutscht sei. Gut möglich, dass der Tourismus der Kleinstadt nun einen Boom erleben wird.

Auch die walisischen Radrennfahrer Dan und Jessica Evans befuhren bereits die steilste Straße der Welt. Ihre Eindrücke schildern sie im Video unten.

