Wer sich nicht impft, dem drohen 1.000 Dollar Strafe

Nachdem es in Brooklyn, New York, zu einem Anstieg der Masernfälle gekommen ist, hat Bürgermeister Bill de Blasio am Dienstag zu drastischen Mitteln gegriffen.

Umfrage Soll es eine gesetzliche Impfpflicht für bestimmte Krankheiten geben? Ja, das ist längst überfällig. Wer nicht impft, bringt sich und andere in Gefahr

Ich bin für Impfungen bei Kindern, aber eine gesetzliche Pflicht ist übertrieben

Nein, das hilft nur der Pharmaindustrie

Masern:

Erreger: Masernvirus (MeV)

Ansteckung: Tröpfcheninfektion

Inkubationszeit: 8 bis 10 Tage

Symptome: Roter, fleckiger Hautausschlag

Diagnose: Klinisches Bild, Antikörpernachweis

Behandlung: hustenlösende & fiebersenkende Medikamente

Immunität: Nach vorhergehende Infektion lebenslang

Vorbeugung: Impfung



Für bestimmte Gebiete rief er den Notstand aus. Zudem wurden die Bewohner dazu aufgefordert, sich impfen zu lassen. Wer sich weigert, kann mit bis zu 1.000 US-Dollar (knapp 890 Euro) bestraft werden.

Im betroffenen Viertel Williamsburg lebt eine große jüdisch-orthodoxe Gemeinde. Aus religiösen Gründen steht man Impfungen kritisch gegenüber. Nicht geimpfte Kinder dürfen für die Dauer des Notstands nicht zur Schule oder in den Hort.

Enormer Anstieg der Infektionen

Seit Oktober 2018 wurden in New York 285 Fälle von Masern registriert. Ein Jahr davor waren es insgesamt lediglich deren zwei gewesen. Die Krankheit ist hochansteckend und kann auch nach Jahren noch zu tödlichen Hirnentzündungen führen.

Debatte auch in Österreich

Auch hierzulande ist das Thema in aller Munde. In Klagenfurt wurde der Busverkehr sogar vorübergehend eingestellt, nachdem ein Busfahrer an Masern erkrankt war.

Die Österreichische Ärztekammer brachte zudem einen Antrag ein, der eine landesweite generelle Impfpflicht fordert. Diese soll alle im Österreichischen Impfplan empfohlenen Immunisierungen einschließen.

Masern-Erkrankungen stark angestiegen

