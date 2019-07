Wirt klagte Google wegen "vollem" Gasthaus

Weil es angeblich immer so voll ist, kommen viele potenzielle Gäste nicht. Eine mögliche Erklärung: Google verwechselt das Wirtshaus mit dem daneben liegenden Gymnasium, wo sich täglich Hunderte Schüler mit dem Handy befinden, und zählt sie.

Umfrage Nutzen Sie Google-Dienste? Ja, die Google-Suche.

Ja, Dienste wie Youtube, Google Mail oder Android.

Ich bin bei diesem Unternehmen vorsichtig.

Nein, ich nutze wenn irgendwie möglich nichts von Google.

Wartezeiten plötzlich verschwunden

Wirt Peter Hubert beschwert sich seit 2017, wurde aber vom US-Konzern stets abgewimmelt. Also zog er vor Gericht … Doch Google will die Klage nicht in Deutschland, sondern nur in den USA akzeptieren – was sich Hubert nicht leisten kann.

Nach einem Bericht des Bayerischen Rundfunks sind die Wartezeiten bei Google plötzlich verschwunden. Hubert hält aber an der Klage fest: "Wir wollen rechtliche Sicherheit haben."



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: