"Zu laut" – Nachbar lässt Rettungsauto die Luft aus

Am frühen Sonntagmorgen war ein Rettungswagen in der deutschen Großstadt Braunschweig wegen einer erkrankten Person im Einsatz. Während Sanitäter und Notarzt ihren Patienten versorgten, wurde ihr Einsatzfahrzeug von einem aufgebrachten Anrainer attackiert.

Der 56-Jährige hatte sich durch den laufenden Motor in seiner Nachtruhe gestört gefühlt. Wie die Polizei meldet, ging er auf das Fahrzeug zu und öffnete das Ventil eines Reifens, so dass die Luft entweichen konnte.

Der Mitarbeiter des Rettungsdienstes bekam dies mit und drängte den Mann vom Fahrzeug weg. Für den Patienten musste trotzdem ein zweiter Rettungswagen angefordert werden, um einen sicheren Transport durchführen zu können.

Gegenüber der Polizei gab der Mann an, dass er versuchen wollte, den Motor auszuschalten. Gegen den 56-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und des Verdachts der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel eingeleitet.

Diese Aktionen machen fassungslos

Erst im März hatte die Feuerwehr Frauenfeld in der Schweiz für Furore gesorgt, als sie von bizarren Begegnungen der Silberhelme mit Menschen aus der Bevölkerung berichteten. So hatte eine Frau wegen des "Lärms" der Löscharbeiten sogar die Polizei gerufen. Dass die Feuerwehr aber vor Ort war, da gerade das Haus ihres Nachbarn in Flammen stand, schien sie kalt zu lassen.

Der unrühmliche Preis für die rücksichtsloseste Aktion geht aber wohl an jenen Berliner Autolenker, der im November 2017 ein Rettungsauto attackiert hatte. Während die Retter ein Kleinkind reanimierten, schlug der Brutalo einen Außenspiegel vom Fahrzeug und schrie einen Sanitäter an: "Verpisst euch, ich muss zur Arbeit! Mir doch egal, wer hier gerade reanimiert wird!"

(rcp)