Zwei tote Kinder nach Messerangriff in Schule

Der chinesische Fernsehsender CCTV berichtete am Mittwoch, dass bei einem Messerangriff in einer Schule im Süden Chinas zwei Kinder getötet worden sind.

Bei dem Angriff sollen zwei weitere Schüler verletzt worden sein. Laut Bericht wurde ein 31 Jahre alter Mann festgenommen. Die Tat ereignete sich in einer Volksschule in der Stadt Beijaping, gelegen in der Hunan-Provinz. Weitere Details wurden bislang nicht genannt.

Keine Ausnahme

Fälle wie dieser sind in China leider nicht die Ausnahme. Zu blutigen Angriffen an Kindern in Schulen und Kindergärten komme es immer wieder.

Im Februar hatte ein Mann im Osten Chinas mit einem Messer mindestens elf Menschen verletzt, im Oktober war eine Frau in der Millionenstadt Chongqing wahllos mit einem Hackmesser auf Kinder losgegangen. Dabei verletzte sie 14 von ihnen.

Als häufiges Motiv nennen die Täter, die meist an psychischen Problemen leiden, sich an der Gesellschaft rächen zu wollen.

