01. April 2019 16:04

Zweijährige reißt aus und geht ins Altersheim

Am Sonntagnachmittag ist ein Kleinkind ohne Aufsichtsperson in einem Altenpflegeheim in Friedrichshafen aufgetaucht. Dort verständigte man schließlich die Polizei.