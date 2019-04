Fünf Frauen und zwei Kinder 25. April 2019 18:37; Akt: 25.04.2019 18:48 Print

Zyperns Serienmörder gesteht sieben Morde

In Zypern soll ein Mann (35) mehrere Frauen ermordet und in Gruben verscharrt haben. Am Donnerstag gestand er den Mord an sieben Personen.