Flucht aus Dubai wegen Affäre mit Bodyguard?

Seit Wochen ist Prinzessin Haya (45) wie vom Erdboden verschwunden, sie flüchtete mit ihren beiden Kindern vor ihrem Mann, dem Emir von Dubai, nach Europa. Haya ist die sechste Frau von Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum (69) und die Halbschwester des jordanischen Königs Abdullah II.





Haya ist nicht die erste, die Geflohen ist

Im Februar 2018 wollte sich auch die Tochter des Emirs, Latifa (34), aus den Fängen des Emirs befreien. Sie unternahm einen spektakulären Fluchtversuch in die USA, um dort politisches Asyl zu beantragen. Per Jet-Ski und Yacht versuchte Latifa, das Land zu verlassen. Doch der Scheich setzte seine Schergen auf sie an: Ein Sonderkommando stoppte Latifa vor der indischen Küste, schleppte die junge Frau gewaltsam ins Land zurück. Zuvor veröffentlichte die Prinzessin ein Video, indem sie über die Grausamkeiten ihres Vaters klagte und ihm Vorwarf, "zu töten, um sein Gesicht zu wahren". Den Scheich nannte sie im Video "das Böse in Person". Weiters schilderte die Prinzessin, dass sie kaum das Haus verlassen darf, geschweige denn ohne Aufsicht reisen, studieren oder ein Handy besitzen kann. Bei allem was sie tue, sei stets ein Leibwächter dabei, der direttissima an den Vater berichtete.

Drei Jahre lang Prinzessin eingesperrt und gefoltert

Bereits mit 16 Jahren hatte Latifa ihren ersten Fluchtversuch unternommen. Als dieser scheiterte, hielt sie der Scheich danach drei Jahre lang gefangen und ließ sein Kind foltern und unter Drogen setzen, berichtet Latifa in dem Video. Auch ihre ältere Schwester Shamsa erlitt ein ähnliches Schicksal: Sie hatte während eines Familienurlaubs in England im Jahr 2020 die Flucht geplant und ist daran ebenfalls gescheitert. Sieben Jahre lang habe Latifa ihre zweite Flucht geplant, bei der ihr eine finnische Sportlehrerin und der französische Ex-Spion Hervé Jaubert, hatten ihr dabei geholfen. Nach der Festnahme sagte Laubert: " Ob Latifa noch am Leben ist, kann nicht mit Gewissheit gesagt werden". Dannach gab es monatelang kein Lebenszeichen von der Prinzessin, bis der Scheich sein Schweigen brach: "Latifas Familie freue sich darauf, den Geburtstag mir ihr gemeinsam in "Ruhe und Frieden zu feiern", hieß es.

Jetzt ist auch die Ehefrau des Scheich verschwunden

Nun hat auch Prinzessin Haya die Reissleine gezogen:

Haya ehelichte den 25 Jahre älteren Emir von Dubai im Jahr 2004 in Aman, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, mit anderen Frauen soll Mohammed bin Raschid Al Maktum weitere 28 Kinder gezeugt haben. Weil der Scheich von Emir auch seine Ehefrau mies behandelt haben soll, floh diese jetzt nach London. Die gebürtige Jordanierin soll ein gutes Verhältnis zur britischen Königsfamilie, insbesondere zur Queen (93) haben. Neben 30 Millionen Euro nahm die Prinzessin auch noch die gemeinsamen Kinder, Sohn Zayed (7) und Tochter Al Jalila (11) – die kleine Familie halte sich in ihrer 100-Millionen-Euro teuren Villa in Kensington Palace Garden auf, meldete der britische TV-Sender "BBC" – zittert dort um ihr Leben.

Dubais Herrscher verdammt geflohene Frau in einem Gedicht

Erst am Montag veröffentlichte Scheich Mohammed auf Instagram ein Hassgedicht an Prizessin Haya, der sechsten und jüngsten Gattin in seinem "Harem" – erklärt ihr darin offen den Krieg. Er schreibt: "Du Verräterin, Du hast das kostbarste Vertrauen verraten und Dein Spiel wurde enthüllt.‘ ‚Das Lügen ist vorbei und es spielt keine Rolle mehr, was wir waren und was Du bist."

Steckt hinter der Flucht eine Affäre mit dem Bodyguard?

"Times" berichtet indes, dass die Frau des Scheichs Mohammed bin Rashid al-Maktoum ein Verhältnis mit ihrem Bodyguard hatte. Demnach soll der Mann früher ein Offizier bei der britischen Marine gewesen sein und später für eine Sicherheitsfirma gearbeitet haben, die „UK Mission Enterprise Ltd.“ heißt und der Regierung in Dubai gehört. Diese Firma war auch jahrelang dafür zuständig, immer ein Auge auf die Familie zu haben. Auf Reisen sollen sich der Bodyguard und die Prinzessin angnähert haben. Die Prinzessin und ihr Beschützer sollen vom Scheich auch bei einem Zusammentreffen in einem Hotel überrascht worden sein.

Scheich reichte Scheidung ein – wie es jetzt weitergeht

Am 30. Juli soll es in London eine Anhörung vor einem Familiengericht. Das sagte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Worum es dabei geht und ob Prinzessin Haya Bint al-Hussein sogar anwesend sein wird, konnte die Sprecherin nicht sagen. Auch das britische Außenministerium in London wollte auf Anfrage keine Stellungnahme zu Hayas Fall abgeben. Es handele sich um eine private Angelegenheit.

