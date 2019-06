BMW setzt nun voll auf Stromer

So könnten wir bald unterwegs sein: Auf der Zukunftskonferenz #NEXTGen in München feierten am Dienstag gleich zwei BMW-Flitzer Weltpremiere – das E-Motorrad Vision DC Roadster und der Sportwagen Vision M NEXT.

Der Hybrid-Antrieb der an den i8 angelehnten Studie bringt

600 PS auf die Straße, rein elektrisch sind 100 Kilometer möglich. Die Flügeltüren entriegeln, sobald sich der Besitzer nähert.

Tempo bei "nachhaltiger Mobilität"

Armaturen sucht man vergebens: Alle Infos werden auf Displays angezeigt (zwei im Lenkrad, ein großes, gekrümmtes dahinter) oder in die Windschutzscheibe eingeblendet.

Beim E-Bike stand hingegen die Optik im Mittelpunkt. Die Fragen, die sich der Konzern stellte: Wie könnte ein elektrisches Motorrad aussehen? Und wie erkennt man es auch ohne Boxer-Motor auf den ersten Blick als BMW?

Das Design ist noch nicht fix. Klar ist hingegen: Bis 2021 will BMW den E-Fahrzeug-Absatz gegenüber 2019 verdoppeln und beim Wandel hin zu "nachhaltiger Mobilität" Tempo machen.

