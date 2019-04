Billa & Co. starten mit Mega-Kundenclub

Im Schnitt 14 Kundenkarten tragen die Österreicher mit sich herum, allein von Billa, Merkur, Penny und Bipa sind elf Millionen Stück in Umlauf. Nach einem Jahr der Vorbereitungen führt Rewe deshalb mit 2. Mai die einzelnen Kundenkarten zu einem Kundenclub namens Jö zusammen – eigene App inklusive.

Zum Start mit an Bord sind zudem OMV, Libro, Pagro, Interio und Bawag, weitere Unternehmen sollen folgen. Der größte Vorteil: Gesammelte Punkte alias Ös können bei jedem Partner eingelöst oder der Caritas und dem Roten Kreuz gespendet werden.

Für bestehende Stammkunden heißt das: Sie werden per Brief informiert und können online, an Kassen und eigenen Terminals in den Märkten ins neue Multipartner-Programm wechseln. Das muss aus Datenschutzgründen aktiv passieren. Die "alten" Karten gelten vorerst weiter, laufen aber nach und nach aus.



