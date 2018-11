Ab Montag starten Angebote zu Black Friday

Der Tag nach Thanksgiving wird in den USA Black Friday genannt und gilt als Beginn der Weihnachtseinkaufssaison. In den USA wird dieser Tag als einer der stärksten Einkaufstage im Jahr gefeiert, da die Einzelhändler besonders hohe Rabatte gewähren. Der Trend schwappte auch in den europäischen Raum über, immer mehr Händler, auch in Österreich, schließen sich mit großen Rabatt-Aktionen an.

Während in den USA die Menschen stundenlang vor den Geschäften anstehen um die besten Schnäppchen zu ergattern, kann man in Österreich auf einem neuen Vergleichsportal, das extra für diese Shoppingperiode ins Leben gerufen wurde, alle Angebote bequem von zu Hause aus einkaufen. Das unabhängige Portal www.black-friday.at verspricht ab sofort aktuelle Preisvergleiche und will Kunden bei der Kaufentscheidung helfen.

Beispiel: Amazon

Die Amazon Cyber Monday Woche findet heuer vom 19. – 26. November 2018 statt, der Black Friday wird auch am 23. November 2018 bei Amazon gefeiert. Die Experten bon black-friday.at erwarten einen Countdown zur Cyber Monday Woche mit "ausgezeichneten Angeboten". Somit könnte das größte Shopping Event des Jahres – der Black Friday & Cyber Monday schon kommenden Montag dem 12. November 2018 starten.

Im Jahr 2017 gab es in dieser Periode übrigens über 55.000 Blitzangebote im 5-Minuten-Takt in begrenzter Stückzahl und mit bis zu 50 % Rabatt, welche Amazon über die ganze Woche von 6:00 bis 19:45 Uhr veröffentlicht hat. Die Angebote sind maximal 6 Stunden verfügbar (bzw. solange der Vorrat reicht) und stehen Prime Kunden 30 Minuten lang exklusiv zur Verfügung.

Wer betreibt black-friday.at?

Hinter Black-Friday.at steht das erfahrene Team der Plattform sparhamster.at und urlaubshamster.at. Gründer Christoph Prinzinger: „Wir arbeiten schon mehrere Jahre mit dem Großteil der Händler gut zusammen und erhalten Informationen zu Angeboten frühzeitig. So können wir pünktlich zum Start des jeweiligen Deals die passenden Preisvergleiche zur Verfügung stellen.“

Den Schnäppchenjägern rät Prinzinger: „Nicht jedes propagierte Angebot ist tatsächlich eines. Auf jeden Fall lohnt sich auch rund um den Black Friday ein zweiter Blick auf den Preis."

