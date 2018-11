Deutsche Eigentümer verkaufen "Krone"-Anteil

Die deutsche Funke Mediengruppe und die Signa Holding von René Benko haben eine Partnerschaft beschlossen.

Signa übernimmt dazu von Funke einen Anteil von 49 Prozent an der WAZ Ausland Holding GmbH, die wiederum an der "Kronen Zeitung" und am "Kurier" beteiligt ist, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Signa investiert damit erstmals neben Immobilien und Handel auch in das Mediengeschäft. Die Mediengruppe Funke hält über die WAZ Ausland Holding GmbH 50 Prozent an der "Kronen Zeitung" und knapp 50 Prozent am "Kurier". Die übrigen Anteile an der "Krone" gehören der Familie Dichand. Mitgesellschafter beim Kurier ist die Raiffeisen Gruppe.

René Benko, Gründer von SIGNA: „Durch die Digitalisierung werden die Grenzen zwischen traditionellen Geschäftsmodellen aufgehoben. Einzelhandel, Information und Unterhaltung sowie Lebensstile und moderne Arbeitswelt - wir befinden uns heute schon auf einer Stufe, in der eine Unterscheidung nicht mehr möglich ist. Deshalb investieren wir strategisch in Geschäftsmodelle, die breite Konsumentengruppen mit außergewöhnlichen Produkten und Dienstleistungen überzeugen und ihre zukünftigen Bedürfnisse sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt als zusammenhängendes und ganzheitliches Ganzes verstehen. Die Transformation starker Markennamen spielt dabei eine wichtige Rolle."

Aus diesem Grund engagiere sich SIGNA strategisch für jeden Kontext, in dem weit verbreitete Verbrauchergruppen in Zukunft ein perfektes Networking von Offline- und Online-Angeboten und -Services erwarten und wo bewährte Marken-Umgebungen mit digitalen Ressourcen verschmelzen: in Lifestyles Entwicklung hochwertiger Wohnkonzepte, im Berufsleben durch die Entwicklung modernster Bürogebäude und Arbeitswelten, im Einkauf und Einzelhandel durch die Wiederbelebung der innerstädtischen Kaufhauskultur sowie in Information und Unterhaltung durch das Potenzial für die Zukunft stark platzierter Medienmarken.

René Benko weiter: "Wir werden insbesondere unser umfangreiches Know-how in der Digitalisierung traditioneller Geschäftsmodelle erfolgreich in die Partnerschaft einbringen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der FUNKE MEDIENGRUPPE, der Familie Dichand und der Raiffeisen Gruppe."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)