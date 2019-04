EU-Souvenirs könnten bald sehr viel wert sein

Deutschland, Frankreich, Österreich - aber kein Großbritannien. Obwohl die Briten noch nicht ausgetreten sind, zeigen eine Vielzahl EU-Souvenirs das Königreich noch als Mitgliedsstaat an.

Tamara Goldstein, Betreiberin eines Souvenirshops, erklärt, dass einige Souvenirhersteller ihre Produktion aufgrund des Brexits sogar ganz gestoppt haben, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen wird. Es stellt sich die Frage, ob sie ihre Artikel fortan ohne Großbritannien produzieren sollen - oder nach wie vor mit.

Das Geschäft laufe jedoch geht - viele Menschen begeistern sich für EU-Fanartikel, so Goldstein. Während vor ein paar Jahren noch eher neutrale Produkte im Verkauf waren, würden heute viele Kunden explizit nach "I love Europa"-Artikeln fragen.

Jetzt wird vermutet, dass Souvenirs, die Großbritannien noch beinhalten, in einigen Jahren deutlich mehr wert sein könnten. Hier gehe es, so Goldstein, vor allem um Sammlerwerte. Werfen Sie Ihre Souvenirs also lieber noch nicht weg!

