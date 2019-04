Bald erstes veganes Eis bei Ikea

Lange mussten Veganer darauf warten, jetzt hat der schwedische Möbelriese Ikea angekündigt: Das vegane Eis, an dessen Rezeptur seit dem Vorjahr intensiv gearbeitet wird, ist fertig. Im April soll begonnen werden, das Softeis auf Erdbeer-Püree-Basis in Märkten quer durch Europa einzuführen. Für Österreich gibt es vor erst keinen Termin, hier könnte es noch etwas dauern.

Weitere vegane Eissorten – auch auf Hafer- und Soja-Basis – sind übrigens in Arbeit. Was bewusste Esser ebenso freuen dürfte: Die vegetarischen Hotdogs, mittlerweile ein Hit im Bistro, gibt’s bald in der Zehnerpackung für die Zubereitung daheim.

