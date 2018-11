Farben entlarven die Dickmacher

Es ist offiziell: Danone führt Anfang 2019 mit Nutri-Score in Österreich ein neues Kennzeichnungssystem für Lebensmittel ein. Eine fünfstufige Farb-Buchstaben-Skala zeigt dabei an, ob es sich um ein gesundes Produkt handelt (dunkelgrün/A) oder um einen Dickmacher (rot/E). NutriScore wurde in Frankreich auf Initiative der Regierung entwickelt.

Beispiel für ENL-System. (Bild: heute.at) Beispiel für ENL-System. (Bild: heute.at)

Ab Ende 2018 testen zudem Coca-Cola, Mondelez, Nestlé, PepsiCo und Unilever ein System mit dem sperrigen Namen "Evolved Nutrition Labelling" (ENL). Dieses basiert auf der bekannten Nährwert-Angabe (Brennwert, Fett, gesättigte Fette, Zucker, Salz), ergänzt um die Ampelfarben Grün (geringer Anteil des jeweiligen Inhaltsstoffs), Orange (mittel) und Rot (hoch).

(red)