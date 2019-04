Gemüse tarnt sich als Burger

Selbst eingefleischte Fleischfans wollen keinen Unterschied erkennen können: Bereits im April möchte Lebensmittelriese Nestlé in Österreich unter der Eigenmarke "Garden Gourmet" den "Incredible Burger" anbieten. Das Laberl ist vegan, drinnen stecken etwa Soja- und Weizeneiweiß, Raps- und Kokosnussöl, Rote Rüben, Karotten, Paprika. Welche Supermarkt-Ketten die Burger listen werden, ist noch offen.

Auf dem besten Weg zu einem Österreich-Hit ist der ebenfalls vegane "The Beyond Burger". Allein seit dem Verkaufsstart in der ersten Märzhälfte wurden mehr als 1.400 Packungen abgesetzt. Auch dieser Burger soll kaum von echtem Rindfleisch zu unterscheiden sein. Ein kleiner Schönheitsfehler: Die auf Erbseneiweiß basierenden Pattys gibt’s derzeit nur in den Metro-Großmärkten. Entwickler ist übrigens das US-Start-up Beyond Meat, zu dessen prominentesten Förderern Bill Gates, Leonardo DiCaprio und die Twitter-Gründer zählen.

McDonalds's hat hingegen eine andere Strategie: Gemüse, das auch wie Gemüse schmecken darf. In Österreich verabschiedet sich der Fast-food-Riese vom Trend hin zu Fleischersatz und setzt auf ein neu kreiertes vegetarisches Patty. Unter der Sonnenblumen-Kürbiskern-Panier verstecken sich Karotten, Pastinaken, Erbsen, Brokkoli, Zwiebeln und Paprika. Serviert wird das Gemüse-Laberl ab sofort – als Burger, Wrap und Salat.



Zum Thema:

EU will Veggie-Burger und Sojaschnitzel verbieten

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)