Gewerkschaft droht mit Streik am Flughafen Wien

Die Gewerkschaft Vida kämpft nun mit einer Generalstreik-Drohung gegen "die Ausbeutung des Airline-Personals durch Lohn- und Sozialdumping". Gefordert wird ein einheitlicher Branchen-Kollektivvertrag, um vor allem bei den Billig-Airlines den Preiskampf auf Kosten der Mitarbeiter abzustellen. Die WKO lehnt das als "absolut unüblich" ab.

Was nun passiert: In den kommenden Wochen will Chef-Gewerkschafter Daniel Liebhart mit den Betriebsräten aller in Wien stationierten Fluglinien einen Krisengipfel abgehalten. Dabei wird die weitere Vorgehensweise bis hin zum Generalstreik besprochen. Termin dafür gibt es keinen, laut Vida wird aber sicher nicht "vor Mitte August" gestreikt.

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)