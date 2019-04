Das ist der zweitgrößte Diamant der Welt

Lesedi La Rona, der größte quadratische Smaragdschliff-Diamant der Welt, wurde als einer der wichtigsten Edelsteine in Kapstadt, Südafrika, enthüllt. Geschliffen wurde er von Laurence Graff, der die meisten der 20 größten in diesem Jahrhundert entdeckten Diamanten geschliffen und poliert hat.

Fundort Botswana

"Diamanten sind meine Leidenschaft und es war eine Ehre den Graff Lesedi La Rona zu bearbeiten. Dieser Diamant ist einfach umwerfend. Wir hatten die immense Pflicht, den allerbesten Diamanten, den man sich vorstellen kann, aus diesem Rohmaterial zu schneiden." Der Stein sei "in jeder Hinsicht außergewöhnlich".

Der Diamant wurde in der Lucara Karowe Mine in Botswana gefunden. Er ist der größte Rohdiamant mit Edelsteinqualität der letzten hundert Jahre und der zweitgrößte, der jemals gefunden wurde.

Großes Ziel

Trotz der Erfahrung von Graffs Team stellte der Diamant eine große Herausforderung dar. Sie hatten noch nie einen so großen Stein analysiert. "Es musste ein spezieller Scanner angefertigt werden, mit einer brandneuen Bildbearbeitungssoftware, die in der Lage war, die riesigen Ausmaße zu untersuchen", heißt es in einer Aussendung.

Der Scanner gab Auskunft darüber, welche Schnitte die größtmöglichen und klarsten Diamanten liefern würden. Die Analyse zeigte zuerst, dass das Ergebnis eines 300-Karat-Diamanten nicht möglich sei. Doch Graff wollte von diesem Ziel nicht ablassen.

Meisterleistung

Nach 18 Monaten war der Prozess - vom ersten Schneiden mit präzisen Lasern bis hin zum Formen, Facettieren und Polieren - durch die Diamantenhandwerker abgeschlossen.

Nun bestätigte das Gemologische Institut Amerika (GIA), dass der fertige Stein beeindruckende 302,37 Karat wiegt und eine Top-D-Farbe aufweist. Das macht ihn zum größten quadratischen Smaragdschliff-Diamant der Welt und dem größten farbigsten und klarsten Diamant, der je von der GIA bewertet wurde.

