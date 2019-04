Hitzefrei für Bauarbeiter künftig schon ab 32,5 Grad

Bauarbeiter können sich über ein Gehaltsplus von 3,35 Prozent freuen. Und: sie sollen schon früher hitzefrei bekommen können. "Ein schwerer Brocken", so der Verhandlungsleiter.

Ein Arbeiter am Mittwoch, 2. August 2017, bei hochsommerlichen Temperaturen auf einer Baustelle am Domplatz in St. Pölten. (Bild: picturedesk.com/APA/Herbert Pfarrhofer)