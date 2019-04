Achtung, Hofer ruft diese Glasflaschen zurück

Die AGES informiert über einen Rückruf: Hofer und sein Lieferant BL Balanced Lifestyle Food and Beverages GmbH rufen die Glasflaschen des Sodastars zurück. Die Flaschen könnten bei Verwendung des Sprudlers zerspringen.

"Wir ersuchen unsere Kunden die Glasflaschen des Sodastars nicht weiter zu verwenden", heißt es im Rückruf am Mittwoch.

Das Produkt kann in jeder Hofer-Filiale zurückgegeben werden. Der Verkaufswert von 8,99 Euro per Flasche wird laut Aussendung auch ohne Beleg rückerstattet. Alternativ könnten die Glasflaschen über das Kundenservice des Lieferanten getauscht werden. "Für jede Glasflasche erhalten Kunden vom Lieferanten als Ersatz drei PET-Flaschen", heißt es.

Sollten Kunden dennoch den kompletten Sodastar Wassersprudler retournieren wollen, so kann dieser in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden. "Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet", so das Unternehmen.

Das Produkt war österreichweit seit 20. Dezember 2018 in allen Hofer-Filialen erhältlich. Der Verkauf wurde sofort gestoppt.

