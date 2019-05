Frauen arbeiten rund 150 Minuten mehr als Männer

Frauen leisten jeden Tag knapp 150 Minuten mehr unbezahlte Arbeit als Männer. Dazu gehören etwa Arbeiten im Haushalt, die Betreuung von Angehörigen sowie Vereins- und Wohltätigkeitsarbeit.

Umfrage Wer macht bei Ihnen den Haushalt? Vorwiegend weibliche Personen.

Vorwiegend männliche Personen.

Wir teilen das 50-50 auf.

Wir haben eine Reinigungskraft/Haushälterin.

Ich wohne allein - also ich selbst.

Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Studie von ILO (International Labour Organisation), die am Montag in Genf vorgestellt wurde. Im Schnitt verrichten Frauen demnach am Tag 266 Minuten unbezahlte Arbeit, bei Männern sind es 108 Minuten. In Deutschland kommen Frauen auf 269 Minuten, für Österreich wurden diesbezüglich keine Zahlen gesondert ausgewiesen.

Auf die Woche gerechnet und mit den bezahlten Stunden im Job summiert, kommen Frauen auf durchschnittlich 55 Arbeitsstunden in der Woche, während es bei Männern 49 sind.

In der EU besser gestellt als außerhalb

Die Studie umfasst 1,2 Milliarden Arbeitende aus insgesamt 41 Staaten – alle 28 EU-Länder sowie die Türkei, USA, China, Südkorea und einige mittel- und südamerikanische Länder. Die Autoren betonen den internationalen Vergleichscharakter der Studie.

Die Untersuchung zeige, dass es Beschäftigte in der EU besser als jene außerhalb haben. Denn während rund 15 Prozent der EU-Bürger im Schnitt mehr als 48 Stunden arbeiten, seien es in den USA 19 Prozent, in einigen Regionen Chinas 41 Prozent und in der Türkei sogar 57 Prozent.

Innerhalb der Europäischen Union verbringen Finninnen übrigens die wenigste Zeit mit unbezahlter Arbeit (211 Minuten), Frauen aus Litauen die meiste (308 Minuten).



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ek)