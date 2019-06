Immer wissen, wo was am billigsten und besten ist

Ein neuer Onlinedienst hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nutzer über Angebote und Schnäppchen aus Ihrem "Grätzl" zu informieren, aber auch verfügbare Jobs, Ab-Hof-Verkaufsstellen und empfehlenswerte Restaurants zu zeigen. Wer auf www.hiergibts.info fündig werden will, tippt einfach den Ortsnamen oder die Postleitzahl der gewünschten Gemeinde oder des gewünschten Bezirks in die Suchmaske.

Jeder Eintrag wird dabei von der Community bewertet. 188 Bezirke, 2.098 Gemeinden, über 8.000 Geschäfte beziehungsweise Filialen und bereits über 5.000 Jobangebote sind bisher verfügbar. "Wir möchten das Leben des Konsumenten erleichtern. Wer wissen will, was sich in der unmittelbaren Umgebung abspielt, findet bei uns komprimiert auf einen Blick alle wichtigen Informationen – von tollen Angeboten bis hin zu freien Jobs", so Geschäftsführer Alexander Hoffmann.

Für Private und Unternehmen

Die interaktive Lösung lässt sich am PC sowie auf Mobilgeräten nutzen. "Der Konsument soll nicht nur reiner Empfänger der Information sein, sondern auch selbst einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Informationen existieren bereits, wir verbinden die Daten in Echtzeit und geben Sie äußert übersichtlich wieder aus", so Hoffmann. Gleichzeitig soll dem Flugblätter-Chaos im Postkasten ein Riegel vorgeschoben werden, indem auch sie online einsehbar sind.

Wer mag, kann zudem ohne Registrierung Fotos von spannenden Angeboten auf die jeweilige Profilseite laden. Das heißt, wenn Sie unterwegs ein Schnäppchen entdecken, von dem auch andere profitieren sollen, können Sie dieses mit nur wenigen Klicks und Fingertipps teilen. Wer als Unternehmer selbst aktiv werden will, kann auch Angebote auf hiergibts.info kostenfrei schalten oder die kostenpflichtige Premium-Variante erwerben.

