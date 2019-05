Viele von Jamie Olivers Mitarbeiter standen am Dienstagmorgen vor geschlossenen Türen – der Starkoch hatte ihnen erst kurz zuvor mitgeteilt, dass sie nun arbeitslos sind.

Jamie Oliver kündigte seine Angestellten per Mail

Schulden in Millionenhöhe: Jamie Olivers Restaurantkette "Jamie's Italian" hat am 21. Mai 2019 in Großbritannien Insolvenz angemeldet. (Bild: Sabine Hertel)