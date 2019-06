"Jeder wird sich eigenes Geld ausstellen können"

Der Schweizerist Gastprofessor am Zentrum für rechnergestützte Finanzmärkte der britischen Universität Essex. Und er ist Gründer und CEO des Startups Lykke (auch das Medienhaus Tamedia, zu dem 20 Minuten gehört, ist darin investiert). Lykke ging diesen Frühling frisch an den Start und ist eine Handelsplattform für digitale Wertpapiere - das heisst, sie ermöglicht den Austausch von elektronischem Geld, den sogenannten Token. Olsen ist kein Unbekannter in der Finanzbranche: Er hatte den Hochfrequenz-Handel von Devisen revolutioniert. Denn er schuf eine Plattform, die als weltweit erste Zinsen im Sekundentakt berechnete und genauso schnell auszahlte.