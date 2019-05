Jö-Bonus-Club feiert jetzt schon eine Million Kunden

Das Interesse für das branchenübergreifende Programm ist enorm: In nur fünf Tagen haben sich bereits eine Million Kunden angemeldet. Alle Jö-Mitglieder haben die Möglichkeit, mit nur einer Karte die Bonuspunkte "Ös“ zu sammeln und bei den Partnern einzulösen.

"Es freut uns, dass es gelungen ist, die Österreicherinnen und Österreicher in so kurzer Zeit für unseren Jö Bonus Club zu begeistern“, so das Geschäftsführer-Duo Ulrike Kittinger und Mario Günther Rauch zur millionsten Anmeldung.

Beitritt zum Club

Bis Jahresende erwartet sich die Geschäftsführung die Anzahl der Jö-Mitglieder auf 3,7 Millionen Kunden zu erhöhen. Die Anmeldung zum Club ist jederzeit möglich: mit der Jö-App am Smartphone und auf der Online Plattform Jö-club.at, wobei die physische Karte im Anschluss auf dem Postweg zugesandt wird. Darüber hinaus ist die Anmeldung mit dem Jö-Anmeldeformular bei allen Partnern und über digitale Anmeldestationen in ausgewählten Filialen möglich. Dabei ist die Jö-Karte sofort gültig.

Jö gehört zum Rewe-Konzern (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg, Billa Reisen). Mit im Club dabei sind zudem OMV, Libro, Pagro, Interio und Bawag. Weiteren Firmen aus Branchen wie Elektronik, Optik, Baumarkt, Mode und Schuhe sollen ab Herbst folgen. Alle Inhaber "alter" Karten müssen aus Datenschutzgründen aktiv auf Jö umsteigen.

Alte Karten

Sie gelten vorerst weiter. Guthaben von Billa, Merkur & Co. können aber ins neue System übertragen werden.

Die Regeln

Pro Euro wird grundsätzlich ein Punkt (alias Ö) gut geschrieben. 100 Ös entsprechen einem Euro. Je nach Aktion und Firma ist aber teils deutlich mehr drin.

Aktionen

Die sollen verstärkt individuell auf die Kunden abgestimmt werden. Rabattaktionen für alle wird’s aber weiter geben. Erhalten bleibt zudem der Rabattsammler mit 10 % (kostet 125 Ös), 15 % (250 Ös) und 20 % Nachlass (400 Ös) auf einen Einkauf im Folgemonat. Einlösbar ist er bei Billa, Merkur und Bipa, eine Ausweitung möglich.

Spenden

Mit ihren Ös können Kunden derzeit Projekte von Caritas und Rotem Kreuz fördern.





