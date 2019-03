Kann man bald seinen VW über Amazon bestellen?

Vergangene Woche ging die "Mars"-Konferenz von Amazon-Chef Jeff Bezos über die Bühne. Dabei treffen sich vor allem Technik-Begeisterte und Visionäre, möglicherweise um über künftige Projekte zu sprechen. Vor Ort war auch VW-Boss Herbert Diess. Und er soll laut der "Süddeutschen Zeitung" mit einem der größeren Fische gesprochen haben. Eigentlich mit dem größten: Jeff Bezos selbst.

Auf der Konferenz sollen die beiden nämlich eine Zusammenarbeit vereinbart haben. Beide Konzerne ließen die Spekulationen darüber vorerst unkommentiert. Man werde aber Details "alsbald bekanntgeben", heißt es.

VW im Amazon-Packerl?

Ist es möglich, dass man sich in Zukunft seinen VW über Amazon bestellt? In ferner Zukunft womöglich nicht undenkbar, vorerst soll es aber um die "Clouds" der Handelsplattform gehen. Amazon besitzt nämlich eines der leistungsstärksten Serverbündel der Welt. Dieses bezieht Daten aus der ganzen Welt und verarbeitet diese an einem Punkt. VW möchte diese Rechenleistung wohl nun ebenfalls nutzen.

Der Grund: Der Autohersteller nutzt bislang für die einzelnen Werke und Lager unterschiedliche Software-Systeme. Amazon könnte nun die Sache einheitlich gestalten. So bekäme VW schneller einen Überblick über alle Produktionsbänder.

Auch Microsoft soll in Zukunft bei dem Autobauer involviert sein. Denn Volkswagen möchte gemeinsam mit Ford Kleintransporter bauen. Diess erklärte, dass man den Software- und Hardwareherstellern dabei helfen soll, Anwendungen für Autofahrer zu entwickeln.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)