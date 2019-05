Grüne Schokolade kommt nach Österreich

Kitkat gibt es künftig auch in grün! Die Vermischung von grünem Tee und Schokolade ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache. Für Neugierige und Fans wird es aber möglich sein, dieser Kombination eine Chance zu geben.

Im "Kitkat Grean Teach Matcha" kommt Matchapulver zum Einsatz. Der zerkleinerte grüne Tee gibt der Schokolade auch die ungewohnt grüne Farbe. Laut Presseaussendung werden keine weiteren Farbstoffe verarbeitet.

In Japan gehört die Sorte bereits zum fixen Sortiment. Für Konsumenten in Österreich wird die neue Variation allerdings nur für kurze Zeit erhältlich sein, Neugierige sollten also schnell sein. Vergangenes Jahr im Mai präsentierte Kitkat mit Kitkat Ruby eine rosafarbene Schokolade. Diese wird nun dauerhaft in Österreich erhältlich sein.

