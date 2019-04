Rewe will alle Geschäfte bis 20 Uhr offen lassen

Haben Billa, Merkur und Co. bald bis 20 Uhr geöffnet?

Marcel Haraszti, Österreich-Chef von Rewe, wünscht sich eine Neuregelung der Öffnungszeiten von Geschäften. Konkret plädiert er für eine Ausweitung der Öffnungszeiten auf insgesamt 76 Stunden. Bisher haben die Geschäfte 72 Stunden pro Woche geöffnet.

Umfrage Sollen die Geschäfte künftig bis 20:00 geöffnet sein? Ja, das wäre ein toller Service.

Nein, die bestehenden Ladenöffnungszeiten reichen aus.

Das ist mir egal.

Neu ist der Wunsch nach längeren Öffnungszeiten nicht. Bisher verhinderte eine breite Koalition die Umsetzung der Idee. Nicht nur die Gewerkschaft, auch die Wirtschaftskammer zeigte sich in der Vergangenheit skeptisch. Auch von Konkurrenten erwartet sich Rewe keinerlei Unterstützung.

Als Argument für längere Öffnungszeiten nennt er drei Punkte. Zum einen hätten sich in der Vergangenheit die Lebensverhältnisse der Menschen geändert. Eine diesbezügliche Anpassung wäre im Sinne der Kunden. Zum anderen würde es ähnliche Regelungen in benachbarten Ländern bereits jetzt geben. Als dritten Punkt würde eine Ausweitung der Öffnungszeiten bis zu 500 neue Arbeitsplätze schaffen, so Haraszti.

