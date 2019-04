Leiwand! "Heute" zeigt neue Kampagne

Objektiv, unterhaltsam, praktisch: Die neue Image-Kampagne der Tageszeitung "Heute" und der Online-Plattform "Heute.at" will sich selbstbewusst von der Boulevard-Konkurrenz abheben. Mit Fokusgruppen und abgeleiteter Marktforschung wurde zunächst das geänderte Mediennutzungsverhalten, vor allem junger Menschen, näher erforscht. Danach wurde in ressortübergreifenden Strategieworkshops eine Standortbestimmung für "Heute" erarbeitet.

Der leiwande Boulevard

Die Resultate wurden gemeinsam mit der Kreativagentur isobar in einer Image-Kampagne verarbeitet: Der bestehende Leitsatz "Heute bringt's auf den Punkt" wurde zu "Heute bringt's leiwand auf den Punkt" weiterentwickelt und Papier-Variante, Website und App in humorvollen Sujets als "der leiwande Boulevard" präsentiert – und in Kontrast zu "nicht leiwanden" Situationen gesetzt. Die erste Kampagnen-Phase umfasst TV- und Online-Spots, Hörfunk, Anzeigen und Online-Formate.



(Video: "Heute.at")

"Die Agentur hat unsere Positionierung buchstäblich leiwand auf den Punkt gebracht. Selbstbewusst, humorvoll, vielseitig weiterführbar. Das Wording leiwand/nicht leiwand lässt sich in allen Bereichen bis in unsere journalistische Praxis umsetzen", erklärt Sonja Felber, Geschäftsleitung Business Development bei "Heute". "Wir wollten dramatisieren, dass Boulevard eben nicht gleich Boulevard ist. Und 'leiwand' als Lese- und Lebensgefühl inszenieren, auf Augenhöhe mit der Zielgruppe", ergänzt Wolfgang Kindermann, Creative Director bei isobar.



Die Sujets wurden sowohl im Bewegtbild, als auch in Print und Hörfunk umgesetzt (Foto: "Heute.at")

"Die Kampagne ist das Ergebnis eines ressortübergreifenden Strategieprozesses, sie wurde nicht einfach 'drübergestülpt'. Die Key Message und Positionierung als Basis für das Briefing der Agentur wurden in mehreren Workshops entwickelt. Sie beinhalten den Spirit des gesamten 'Heute'-Teams und sind daher zu 100% authentisch. Und das spürt man, das hat viel Potential" so Herbert Seipt, Leitung Vertrieb und Marketing bei "Heute".

(heute.at)