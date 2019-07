Ungewöhnliche Kooperation 29. Juli 2019 05:31; Akt: 29.07.2019 01:32 Print

Lidl verfüttert altes Brot an Insekten

Was tun mit alten Backwaren, die sich trotz aller Rabattaktionen, Kooperationen mit sozialen Einrichtungen und ausgeklügelten Pläne nicht mehr rechtzeitig an Frau und Mann bringen lassen? Ganz einfach: an Mehlwürmer verfüttern.