Lufthansa erwägt Kauf von Boeing 737 Max

Für ihren geplanten Großauftrag im kommenden Jahr zieht die AUA-Mutter auch das nach zwei Abstürzen gesperrte Flugzeugmodell Boeing 737 Max in Betracht. "Wir haben unser Vertrauen in Boeing nicht verloren", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr gestern bei einem Pressegespräch in New York.

Umfrage Haben Sie schon einmal Probleme an Bord eines Flugzeugs erlebt? Ja, mehrmals.

Ja, einmal.

Nein, noch nie.

Ich fliege nicht.

Die Airline vertraue darauf, dass der Hersteller das derzeitige Problem in den Griff bekommen wird. Kommendes Jahr soll dann über den Kauf einer dreistelligen Anzahl von Kurzstreckenfliegern entschieden werden.

Mehrere Modelle zur Auswahl

Zur Auswahl stehen neben der 737 Max auch der Airbus A220 (ehemals Bombardier C-Series), A320neo und ein Embraer-Modell. Die neuen Maschinen werden an Stelle der dann ausgemusterten A319 und Bombardier CRJ dienen.

Bisher hat die Lufthansa keine 737 Max im Einsatz. Am 10. März war ein solches Modell von Ethiopian Airlines wenige Minuten nach dem Abflug abgestürzt. Auch ein Modell der indonesischen Lion Air stürzte kurz nach dem Start ins Meer. Insgesamt starben bei den Katastrophen 346 Menschen.

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr)