McDonald's verliert: Jeder darf Big Macs verkaufen

Ab sofort darf nicht nur McDonald's Big Mac verkaufen. Die irische Kette Supermac's hat dies in einem Rechtsstreit durchgesetzt. Das Europäische Amt für geistiges Eigentum hat dem US-Burgerriesen McDondald's das Markenrecht am Big Mac abgesprochen.

Kein Markenrecht

McDonald’s hatte ursprünglich gegen den Namen Supermac’s geklagt. Der Name der irischen Burgerkette sei zu ähnlich. Daraufhin klagte Supermac's und forderte die Freigabe der Namen "Mc" und "Big Mac".

Die EU-Behörde befand nun, es gebe keine klare Beweislage, dass ausschließlich McDonald's das Markenrecht an Big Mac in der EU habe. Vorerst blieb unklar, ob der US-Konzern dagegen in Berufung geht.

