13. Mai 2019

Mäci-Filialen bieten Extra-Service für US-Bürger an

Das Personal der Fastfood-Kette wird in Österreich verpflichtet, US-Bürgern in Not zu helfen. Sie fungieren in Zukunft als eine Art Außenstelle der US-Botschaft.