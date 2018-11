Rabatte: Heute beginnen die Shopping-Wochen

Auf die richtigen Kracher muss man zwar noch etwas warten: Mit ersten Countdown-Angeboten stimmt aber Amazon schon ab heute Schnäppchenjäger auf die Rabatt-Schlachten rund um Black Friday (23.11.) und Cyber Monday (26.11.) ein.

Umfrage Denken Sie schon an Weihnachten? Natürlich! Alle Geschenke sind bereits gekauft.

Ich mache mir bereits Gedanken, was ich meinen Liebsten schenken werde.

Nein, aber Lebkuchen sind auch jetzt schon lecker.

Natürlich nicht! Ich denke erst am 23. Dezember darüber nach, welche Geschenke ich besorgen muss.

Richtig zur Sache geht's beim Online-Riesen dann in der Cyber-Monday-Woche, die heuer von 19. bis 26. November läuft.

Am 22. November um 19 Uhr startet zudem der ebenfalls aus den USA zu uns übergeschwappte "Black Friday Sale". Mittlerweile beteiligt sich daran auch in Österreich so gut wie jeder namhafte Händler. Mehr Info: black-friday.at

Digital-Telegramm 2018

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)