Das sind die beliebtesten Marken Österreichs

Laut dem Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com ist Manner zum wiederholten Mal die sympathischste Marke der österreichischen Bevölkerung. Ebenfalls am Stockerl sind Wikipedia und die Drogeriekette dm. Ermittelt wird das Ergebnis mittels einer Handy-App. In über zwei Jahren wurden bereits mehr als 1.050 Marken von Usern intuitiv bewertet.

Umfrage Manner angeblich die beliebteste Marke der Österreicherinnen und Österreicher. Stimmen Sie zu? Selbstverständlich. Wer so vorzügliche Haselnussschnitten produziert, ist ein verdienter Sieger.

Manner ist ganz okay. Andere Marken sind aber auch nicht schlecht.

Manner auf Platz eins? Das kann ja wohl nur ein schlechter Scherz sein.

Bewährte Favoriten...

Seit Jänner 2017 wird auf diese Art und Weise ermittelt, wie die Österreicherinnen und Österreicher die Marken bewerten. Thomas Schwabl, der Geschäftsführer von Marketagent.com, berichtet von fünf Marken, die sich seit Beginn des Untersuchungszeitraumes in den Top Ten halten. Dazu zählen neben Manner und Wikipedia auch Hofer, das Rote Kreuz und Vöslauer.

Eine stetige Zunahme an Sympathie können auch der Spielzeughersteller Lego und der Schokoladenproduzent Milka aufweisen. Sie schafften es beide in diesem Jahr in die Top Ten – Lego als Achter, Milka als Sechster.

...und die Verlierer des Jahres

Vergleichsweise große Einbußen mussten die Internet-Riesen Youtube und Google hinnehmen. 2017 noch unter den besten fünf, fanden sich die beiden Marken in diesem Jahr nur noch auf den Rängen 14 und 16.



Der Name des Tools, mit dem die Ergebnisse ermittelt werden, ist Brand.Swipe und funktioniert im Grunde wie Tinder. Marken werden je nach Sympathie bzw. Antipathie nach links oder rechts gewischt. Der sich daraus ergebende Index ist die Grundlage für die Bewertung. Seit der Einführung des Tools im Jänner 2017 generierte Marketagent.com laut eigenen Angaben mehr als 12,6 Millionen Markenbewertungen.

(mr)