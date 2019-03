"Heute" unschlagbare Nummer 1 in Wien

Wie viele Leserinnen und Leser haben die österreichischen Tageszeitungen? Wie viele Kontaktchancen habe ich als Werbetreibender mit meiner Werbeanzeige?

Um diese Fragen beantworten zu können, erhebt die Media-Analyse zwei Mal jährlich die Printmedienreichweiten Österreichs. Die Tageszeitung "Heute" stellt sich seit 2010 diesem harten Test.

Die "Heute" Ergebnisse:

•"" Gesamtausgabe ö-weit: 868.000 Leserinnen und Leser, das entspricht einer Reichweite von 11,6%•"" Wien: 447.000 Leserinnen und Leser, das entspricht einer Reichweite von 28,2%•"" Niederösterreich: 256.000 Leserinnen und Leser, das entspricht einer Reichweite von 18%•"" Oberösterreich: 117.000 Leserinnen und Leser, das entspricht einer Reichweite von 9,4 %•"" Burgenland: 21.000 Leserinnen und Leser, das entspricht einer Reichweite von 8,4 %

Mit täglich 447.000 Leserinnen und Lesern ist die Tageszeitung "Heute" die klare Nummer 1 im Reichweitenranking in Wien und hat 27% mehr Leser als die zweitplatzierte Kronen Zeitung und 55% mehr Leser als die drittplatzierte Österreich/oe24-Kombi.

Was einzig zählt, ist Qualität!

"Die aktuelle Media-Analyse ist ein klarer Beweis dafür, dass Boulevard und Qualität kein Gegensatz sind. Ich freue mich, dass mein Team und ich es schaffen, mit hochwertigem Boulevard weiterhin mit großem Abstand die Nummer 1 in Wien und zweitstärkste Tageszeitung Österreichs zu sein.", analysiert "" Chefredakteur Dr. Christian Nusser."Wir freuen uns, dass die Tageszeitung '' mit so deutlichem Vorsprung wieder als beliebteste Gratis-Tageszeitung des Landes ausgezeichnet wurde. '' ist die meistgelesene Gratis-Tageszeitung Österreichs und die deutliche Nummer 1 in Wien. Dafür möchten wir uns bei all unseren Leserinnen und Lesern bedanken" so Herausgeberin Dr. Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky."Damit ist die Tageszeitung '' in Wien das führende Massenmedium. Wenn es darum geht, Kommunikationsbotschaften zeitgleich an einem Tag an eine große Zahl an Menschen zu verbreiten, ist "" die optimale Wahl", führt Geschäftsführer Sales Gernot Fischer aus und lädt Werbe-Partner ein, "sich die Erfolge von '' zu Nutze zu machen“.

Quelle: Media-Analyse 2018, Schwankungsbreite "Heute": Total ± 0,5 %, Wien ± 1,8 %, NÖ ± 1,5 %, OÖ ± 1,2 %, Bgld. ± 1,7 %, "ÖSTERRECH/oe24 Kombi" Wien ± 1,5 %, Kronen Zeitung Wien ± 1,6x %,

(Red)