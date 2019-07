Uber kehrt wieder auf die Straßen Wiens zurück

"Wir freuen uns, wieder zurück in Wien zu sein", vermeldet eine Uber-Sprecherin in einer Aussendung am Dienstag. Ab 21 Uhr ist die App wieder aktiv und man kann wieder den Fahrtendienst nutzen, nachdem die Autos am Wochenende pausieren mussten.

Umfrage Nutzen Sie Uber? Klar, finde ich super. Ich hatte noch nie Probleme.

Ja, aber ich bin nicht immer zufrieden.

Nein, da fahre ich lieber mit einem herkömmlichen Taxi.

Uber? Noch nie gehört!

Lokale und steuerpflichtige Niederlassung

Als zusätzliches Schmankerl sind Fahrten bis zum 13. August um 30 Prozent günstiger. Dafür muss man lediglich den Code "welovevienna" in der App eingeben. Auf die Kosten der Fahrer geht der Rabatt nicht. Die erhalten weiterhin den vollen Fahrpreis. Mit dieser Aktion möchte man sich explizit für die Treue und Geduld der Wienerinnen und Wiener bedanken

Uber erklärt in der Aussendung, dass man nun mit einer lokalen und steuerpflichtigen Niederlassung in Österreich operiere. Zudem habe man eng mit den Partnerunternehmen und deren Fahrern zusammengearbeitet, um sie während dieser Übergangsphase zu unterstützen. In den vergangenen Tagen soll man intensiv an Lösungen gearbeitet haben, um alle notwendigen Schritte abzuschließen und die Anforderungen des Gerichts zu erfüllen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(slo)