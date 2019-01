Uber plant selbstfahrende E-Bikes

Harry Potter 2.0: kein Scherz! Uber will offenbar autonom fahrende Miet-Roller und -Fahrräder entwickeln. Entsprechende Pläne hat der Fahrtendienstvermittler auf einem Robotik-Event angekündigt.

Automatisch zur Ladestation

Die smarten Elektro-Flitzer könnten dann selbstständig Ladestationen anfahren, sobald die Akku-Ladung knapp wird. Aktuell ist das Einsammeln noch mit viel Mitarbeiteraufwand und Zusatzkosten verbunden.

Was die Technik auch so spannend macht: User könnten zudem Roller und Bikes via App herbeizaubern und sich zum Wunschziel kutschieren lassen. Umgesetzt werden sollen die Pläne von einer neuen Abteilung namens Uber Micromobility Robotics, die sich derzeit in Aufbau befindet. Sie soll Teil von Uber Jumps werden, jener Division, die sich mit E-Bike- und Scooter-Sharing beschäftigt.

(red)